Die Gemeinde Taufkirchen lädt zum gemeinsamen Saubermachen. Am Samstag, 16. Oktober, findet von 9 Uhr an die Aktion "Ramadama, Saubere Landschaft" statt, an der alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können; Treffpunkt ist der Rathausplatz sowie als zweiter Anlaufstelle am Bürgertreff "Soziale Stadt", Eschenstraße 46. Nach der Aktion lädt die Gemeinde alle Teilnehmer zu einer Brotzeit beim Gasthof Trenner an der Münchener Straße 1 ein, es gilt die 3 G-Regel. Da die Veranstaltung coronabedingt unter Vorbehalt angesetzt ist, wird die Gemeinde spätestens zwei Tage vorher entscheiden, ob sie abgehalten wird. Die Information wird sich auf der Homepage www.taufkirchen-mucl.de finden.