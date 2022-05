Ein 55 Jahre alter Mann ist am Montagabend in Taufkirchen offenbar von drei Unbekannten zusammengeschlagen und schwer am Kopf verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei wurde der Pole gegen 21.30 Uhr am S-Bahnhof auf dem Boden aufgefunden. Er war nicht ansprechbar und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo ein Schädelbasisbruch diagnostiziert wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Zeugen berichteten, dass der 55-Jährige zuvor auf dem Bahnsteig in eine körperliche Auseinandersetzung mit drei anderen Männern verwickelt gewesen war, die den Bahnhof danach Richtung Eschenstraße verließen. Diese sollen 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein und "südländisch" aussehen. Nachdem eine Fahndung ergebnislos war, sucht die Bundespolizei nunmehr Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Auch wer Angaben zu der Auseinandersetzung machen kann, die möglicherweise bereits in der S-Bahn von München nach Taufkirchen begonnen hat, soll sich unter der Rufnummer 089/51 55 50-11 11 bei der Bundespolizeiinspektion München melden.