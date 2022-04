Ein 29-jähriger Mann aus Aßling im Landkreis Ebersberg ist am Sonntag gegen 18.30 Uhr beim Verlassen der S-Bahn in Taufkirchen ein Stückweit von dem anfahrenden Zug mitgeschleift worden. Sein E-Scooter war in der sich schließenden Tür steckengeblieben. Erst Passanten befreiten den Mann nach zehn Metern aus seiner Notlage. Dessen Gefährt schlug am Ende des Bahnsteiges an ein Metallgitter, wurde entzweit und fiel in den Gleisbereich. Der Mann verletzte sich bei seiner Befreiung leicht an Knie und Schulter und verlor einen Schuh, der in der S-Bahn liegen blieb. Der S-Bahn-Fahrer hat von dem Vorfall nichts bemerkt. Ob der Unfall auf einen technischen Defekt oder menschliches Versagen zurückzuführen ist, sei jetzt Gegenstand der durch die Bundespolizei geführten Ermittlungen, schreibt die Polizei.