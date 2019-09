Wenn das Verwaltungsgericht München sich mit der neu gebauten Zelthalle im Parallelogramm genannten Waldstück im Osten von Taufkirchen beschäftigt, dann sollte die Gemeinde mit am Tisch sitzen. Darauf dringen Grüne und Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT), die in einem gemeinsamen Antrag die Gemeindeverwaltung auffordern, beim Gericht einen Antrag auf Beiladung zu stellen. Ziel solle es sein, "die Beseitigungsanordnung des Landratsamts München nach besten Kräften zu unterstützen", heißt es in dem Vorstoß, mit dem sich der Gemeinderat voraussichtlich in seiner Sitzung am Donnerstag, 19. September, beschäftigen wird.

Mit dem Vorstoß rennen die Grünen und die ILT bei Zweitem Bürgermeister Alfred Widmann (SPD) offene Türen ein. "Ich habe das Thema mit unserem Bauamtsleiter besprochen, und wir werden voraussichtlich eine Beiladung beantragen", sagt Widmann, der Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) derzeit vertritt. Zusätzlich einen eigenen Anwalt einschalten wolle man vorläufig aber nicht, so Widmann. "Das würde nur Geld kosten. Und ich denke, dass das Landratsamt da über die entsprechende Expertise verfügt."

In dem Verfahren geht es um eine Klage des Grundstücksbesitzers, der auf seinem Areal an der B 471 zwischen Einstein- und Willy-Messerschmitt-Straße eine 50 Meter lange Zelthalle errichtet hat - ohne Baugenehmigung und obwohl das Gebiet im Flächennutzungsplan als Wald ausgewiesen ist. Daraufhin ordnete das Landratsamt im April den Rückbau der Halle an, was der Besitzer auf juristischem Wege anficht. Einen Termin für die Verhandlung gibt es noch nicht.

Dass die Gemeinde schon jetzt bei Gericht eine Beiladung beantragen und überdies eine Stellungnahme verfassen soll, das hatte bereits der ehemalige Taufkirchner Bürgermeister Jörg Pötke in einer Mail an seinen Nachfolger Sander gefordert. Pötke hat in seiner Funktion als Vorsitzender der Ortsgruppe des Bundes Naturschutz die Ereignisse im Parallelogramm verfolgt und sich in dieser Sache mehrfach schriftlich ans Rathaus und ans Landratsamt gewandt.