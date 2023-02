Das Kultur- und Kongresszentrum in Taufkirchen hieß einst mal Ritter-Hilprand-Hof. Man darf sich darunter keine alte Ritterburg vorstellen, einen Ritter gibt es hier gleichwohl schon. Einmal im Jahr, beim Starkbieranstich, steigt er am Köglweg auf die Bühne und derbleckt die anwesenden Kommunalpolitiker aus dem Ort und dem Landkreis. Michael Müller ist als Ritter Blech von Hilprandingen eine Institution, vor seiner spitzen Zunge musste sich schon so mancher im Publikum in Acht nehmen. Am Freitag, 24. Februar, 19 Uhr ist es wieder so weit.