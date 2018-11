2. November 2018, 21:43 Uhr Taufkirchen Revolutionäres in Wort und Klang

Auch wenn der Weltgeist im Laufe der Jahrhunderte eher selten in Bayern vorbei geschaut hat - zwischen November 1918 und Mai 1919 war das Land Schauplatz beschleunigter politischer Turbulenzen und gesellschaftlicher Utopie-Modelle: von der Revolution über die Proklamierung des Freistaats zur Räterepublik und schließlich rechten "Ordnungszelle". Der Schauspieler, Regisseur und Autor Michael Lerchenberg widmet sich am Donnerstag, 8. November, anlässlich von "100 Jahren Freistaat" im Kultur & Kongresszentrum Taufkirchen der "Revolution in Baiern". In einer theatralischen Lesung, die um 20 Uhr beginnt - und nicht wie im Spielzeit-Programmheft gedruckt um 19 Uhr - wird er mit Texten von Oskar Maria Graf, Ludwig Thoma, Ernst Toller oder Kurt Eisner ein farbiges Bild der damaligen Ereignisse zeichnen. Für die bairisch-revolutionäre Begleitmusik sorgen Simone Lautenschlager & die Revolutionskapelle. Karten gibt es im Kulturzentrum Taufkirchen oder über www.muenchenticket.de.