Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Der Sitzungssaal im Taufkirchner Rathaus ist auch diesmal gut gefüllt gewesen - wenngleich nicht so voll, dass die Menschen im Vorraum Platz nehmen mussten, so wie bei früheren Treffen des Bauausschusses, bei denen der Bebauungsplan für das Grundstück zwischen Birkenstraße und Rotdornweg auf der Tagesordnung stand. Dass ein Investor dort circa 30 Reihenhäuser errichten will, stößt bei vielen Anwohnerinnen und Anwohnern auf Kritik - wegen der Dimension des Vorhabens, des Verkehrs und der einhergehenden Fällung von zig Bäumen.

Aus Sicht von Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei) ist das Areal indes "prädestiniert für eine Nachverdichtung", und auch die Pläne seien "verträglich", urteilte der Rathauschef in einer der Sitzungen. Dieser Meinung ist offenbar auch eine Mehrheit im Bauausschuss, weshalb sie den Bebauungsplan nun ohne weitere Änderungen abgesegnet hat.

Allein die Grünen-Fraktion und Rosemarie Weber von der SPD votierten gegen den Beschluss - "weil zwei wesentliche Punkte nicht erfüllt sind", sagte Rudi Schwab. Zum einen habe der Bauausschuss im Februar entschieden, den Baumbestand auf dem Grundstück "weitestgehend zu erhalten", rief der Grünen-Politiker in Erinnerung. Doch dem sei nicht Folge geleistet worden, schließlich würden 59 von 83 Bäumen gefällt. "Das können auch die Neupflanzungen nicht kompensieren", kritisierte Schwab. Demgegenüber betonte der Bürgermeister, "dass versucht worden ist, den Baumerhalt so weit wie möglich zu optimieren und so viele Bäume wie möglich zu erhalten". Und womöglich, so Sander, könne im Zuge der Bauausführung noch der eine oder andere Baum gerettet werden.

Zum anderen, monierte Schwab, sei seine Fraktion auch mit der angedachten Zufahrtssituation in dem Gebiet nicht zufrieden. In diesem Punkt hatte der Bauausschuss im Februar infolge zahlreicher Beschwerden aus der Bürgerschaft ebenfalls eine Nachprüfung beschlossen. Und zwar sollte untersucht werden, ob entweder die Zu- oder die Ausfahrt der Tiefgarage von der Birkenstraße in den Rotdornweg verlegt werden kann, um den Verkehr zu entzerren. Diesem Vorschlag erteilten jedoch erst die Verwaltung und später auch der Bauausschuss eine Absage - mit Verweis auf ein Verkehrsgutachten des Büros Dragomir.

Demnach könne die Birkenstraße den erwarteten Verkehr aufnehmen, sagte Sander. Anders sehe es im Rotdornweg aus, der im Falle einer getrennten Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage auf die doppelte Breite ausgebaut werden müsste, auch um die Zufahrt der Feuerwehr zu gewährleisten. Bauamtsleiter Stefan Beer wies darauf hin, dass infolge des Beschlusses im Februar eine weitere Verkehrszählung stattgefunden habe. Zudem sei der erwartete Lärm durch die zusätzlichen Autos untersucht worden. "Und der Gutachter sagt, dass trotz der Verkehrszunahme der zulässige Lärmpegel nicht erreicht wird", berichtete Beer.

Kurz darauf verabschiedete der Bauausschuss mit sieben zu vier Stimmen den Bebauungsplan. Auf dessen Basis kann der Investor nun einen Bauantrag für die geplante Nachverdichtung im Rathaus einreichen.