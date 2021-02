Was tun, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt? Wie erhalte ich meinen Freundeskreis? Warum habe ich Ängste, die ich vor Corona nicht von mir kannte? Darüber kann man reden beim Webmeeting "Gemeinsam statt einsam, denn kein Kontakt ist auch keine Lösung". Es findet von Donnerstag, 4. Februar, an alle zwei Wochen von 19.30 bis 20.30 Uhr via Jitsi statt. Der Online-Treff ist eine Gemeinschaftsaktion der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen und des Familienstützpunkts. "Selbst den Optimisten unter uns drückt die aktuelle Pandemie-Situation langsam aber sicher aufs Gemüt", heißt es in der Ankündigung. "Geselligkeit, Kultur, Nähe - das alles fehlt zurzeit sehr", so die Veranstalter. Moderator ist Bernhard Stöcker, der als Mediator, Systemischer Coach und Mitarbeiter der Corona-Hotline der Landeshauptstadt tätig ist. Anmeldung bis 3. Februar unter talk@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de.