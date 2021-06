Die Grünen in Taufkirchen nehmen wieder am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln vom 27. Juni bis zum 17. Juli teil. Ihr Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, David Grothe, wird auf einem Blog von seinen Erfahrungen in den drei Wochen ohne Auto berichtet.

Ziel von Stadtradeln ist, statt mit dem Auto mehr mit dem Rad zu fahren, um in die Arbeit, an den Bahnhof oder in den Biergarten zu gelangen, Freunde zu besuchen oder einzukaufen. "Kopf an, Motor aus, rein in die Pedale!", fordert Grothe zum Mitradeln auf. Alle können mitmachen und jeder Kilometer Kurzstrecke zählt gleichermaßen, etwa zum Briefkasten oder zum Bäcker.

Die Registrierung für das Team Grüne Radl-Gang sowie den Zugang zum Stadtradel-Blog findet man unter: www.gruene-taufkirchen.de.