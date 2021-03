Polizeibeamte aus Unterhaching haben am Sonntag zwei Autofahrer erwischt, die sich nun wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten müssen. Gegen 6.40 Uhr am Morgen geriet ein 62-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis in eine Verkehrskontrolle und konnte sich zunächst nicht vollständig ausweisen. Bei der weiteren Überprüfung zeigte sich, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Das Auto musste der 62-Jährige dem Polizeibericht zufolge abstellen und ihm steht ein Strafverfahren ins Haus. Auch die Fahrzeughalterin, die das Auto zur Verfügung gestellt hatte, muss mit Konsequenzen rechnen. Am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr beobachtete eine Streifenbesatzung, wie auf einem öffentlichen Parkplatz in Taufkirchen jemand augenscheinlich Fahrübungen machte. Nachdem im weiteren Verlauf Fahrer und Beifahrer die Plätze gewechselt hatten, wurden der 48-jährige Vater und dessen 17-jähriger Sohn kontrolliert. Der Vater räumte ein, dass beide soeben Autofahren geübt hätten. Einen Führerschein hat der 17-jährige laut Polizeibericht noch nicht. Auch in diesem Fall müssen sich beide in entsprechenden Strafverfahren verantworten.