Westlich des Supermarkts an der Tegernseer Landstraße soll ein neues Wohngebiet entstehen. Bereits 2017 hat der Bauausschuss des Taufkirchner Gemeinderats den Startschuss für die Erstellung des zugehörigen Bebauungsplans gegeben. Nun nähert sich diese langwierige Planung langsam dem Ende: Nach einem knappen Votum für den Entwurf wird dieser voraussichtlich noch ein letztes Mal öffentlich ausgelegt, ehe der Bebauungsplan schließlich in Kraft treten kann. Er sieht auf dem Areal, das sich nach Westen bis zur Wohnbebauung am Riegerweg erstreckt, sechs Baufelder vor, auf denen Geschosswohnungen entstehen sollen.

Kritik an dem Entwurf kam von Alfred Widmann (SPD). Er bemängelte, dass nach wie vor unklar sei, wie die Gemeinde das starke Wachstum rund um den Riegerweg in puncto Kinderbetreuung und Schule auffangen wolle. Hierauf entgegnete Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei), dass auf dem betreffenden Areal kein Kinderhaus gebaut werden könne. Es gebe aber Gedankenspiele, "dass es dort oben ein betreutes Wohnen geben soll", so der Rathauschef. "Ich fände es toll, wenn das dahin kommen würde. Aber jetzt warten wir erst mal ab." Gegen die Stimmen von Grünen und SPD segnete der Bauausschuss den Bebauungsplanentwurf ab.