Kinder lieben Pippi Langstrumpf, die mit einer Hand Pferde stemmen kann und Abenteuer am laufenden Band liefert. Dieses Mal rettet sie ihren Vater, König der Taka-Tuka-Insel. In einer eigens erarbeiteten Fassung zeigt das Bilderbuchtheater im Theaterzelt auf dem Marklweg in Taufkirchen ein spannendes Abenteuer von Pippi Langstrumpf. Die kleine Heldin findet am Flussufer eine Flaschenpost von ihrem Vater, in der er berichtet, dass ihn Piraten gefangen hielten und ihn zwingen wollten, das Versteck seines dort vergrabenen Schatzes zu verraten. So fliegt Pippi mit ihrem Äffchen, "Herrn Nielson" in einem selbst gebauten Ballon zur Insel Taka-Tuka, um ihrem Vater zu helfen. Das Stück, geeignet für Kinder ab zwei Jahren, wird von Donnerstag, 19. August, bis Sonntag, 22. August, täglich gezeigt. Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Karten an der Tageskasse (30 Minuten vor Beginn).