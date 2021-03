Monatelang mussten Kinder aufgrund der Schulschließungen zu Hause lernen. Dass der Computer den Lehrer nicht ersetzen kann, wird jetzt besonders deutlich, da die Klassen wieder eingeschränkt zum Präsenzunterricht zurückkehren. Um den Kindern zu helfen, die durch das Distanzlernen Probleme bekommen haben, möchte die Taufkirchner Nachbarschaftshilfe die Aktion "Lücken schließen" starten.

Geplant ist laut Geschäftsführerin Andrea Schatz eine Lernwerkstatt: Ein- bis zweimal pro Woche sollen die Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen und Schularten in die Räumlichkeiten der Nachbarschaftshilfe kommen können und dort Unterstützung von Ehrenamtlichen bekommen. "So wollen wir zuerst schauen, welches Kind in welchem Fach Probleme hat. Danach sollen feste Tandems gebildet werden, damit die Kinder auch eine Bezugsperson haben." Denn nach den Worten von Schatz geht es bei der Aktion nicht nur um reine Nachhilfe. "Die Kinder haben genug vom Online-Lernen. Sie brauchen einfach wieder den analogen Kontakt." Die Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe kann sich deshalb zwar durchaus vorstellen, das Angebot durch kleinere digitale Elemente zu ergänzen, doch hauptsächlich soll die Aktion in Präsenz stattfinden. Aktuell ist das aufgrund des Lockdowns noch nicht möglich, doch Schatz hofft, im Laufe des März mit der Lernwerkstatt beginnen zu können. Und falls erneut ein Lockdown eintritt? "Für den Fall haben wir die Überlegung, das Angebot zumindest teilweise digital weiterzuführen."

Die größte Herausforderung ist der Geschäftsführerin zufolge, die Ehrenamtlichen zu finden. "Die klassischen Ehrenamtlichen sind über 60 Jahre alt. Viele davon wären zwar bereit, wollen aber das Risiko noch nicht eingehen, solange sie nicht geimpft sind." Schatz appelliert daher auch an jüngere Menschen wie Studenten, ältere Schüler oder Auszubildende. Die Befürchtung, sich durch das Engagement in der Lernwerkstatt dauerhaft zur Nachhilfe zu verpflichten, ist laut Schatz unbegründet: Es handele sich um eine begrenzte Aktion, die nur bis zu den Sommerferien angeboten werden soll. "Es geht uns einfach darum, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten und möglichst niedrigschwellig Hilfe anbieten."

Die Taufkirchner Nachbarschaftshilfe freut sich über Ehrenamtliche mit Stärken in verschiedenen Fächern. Wer Interesse hat, der kann sich an Britta von Baer wenden, entweder telefonisch unter 089/666 09 18 38 oder per E-Mail an vonbaer@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de.