24. Mai 2019, 22:06 Uhr Taufkirchen Palatschinken im Dreivierteltakt

Eine Achterbahnfahrt von Swing und Musical über Schlager bis zu Chanson bietet die musikalische Komödie "Dinner with Gershwin - oder doch nur Palatschinken im Dreivierteltakt". Franzl Bösenböck, auch genannt die goldene Stimme vom Fuschlsee, ein eher erfolgloser Sänger, versucht als Ober in dem heruntergekommenen Wiener Beisl "Zum heißen Stößel" bis zum nächsten Engagement zu überleben. Was er dabei alles durchmacht und wie im Beisl alles drunter und drüber geht, das kann das Publikum am Sonntag, 26. Mai, im Kultur & Kongress Zentrum Taufkirchen erleben. Es ist ein Stück für sieben Personen, gespielt von zwei singenden Schauspielern mit Liedern und Songs von George Gershwin, Richard Rodgers, Peter Kreuder oder Friedrich Hollaender. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es bei München Ticket.