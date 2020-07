Beinahe so schnell wie der Schall soll er sein: der Hyperloop. Studierende der Technischen Universität München werden in einem Forschungsprogramm gemeinsam mit Wissenschaftlern an der Realisierung des Superschnellzugs arbeiten. Dafür sollen auf dem Gelände des Ludwig-Bölkow-Campus in Ottobrunn/Taufkirchen unter anderem eine 24 Meter lange Teströhre und ein Prototyp in Originalmaßstab gebaut werden. Anders als die bisherigen Prototypen soll der geplante "Demonstrator" so groß wie eine mögliche zukünftige Passagierkapsel sein. In einer späteren Phase ist eine längere Teststrecke für weitere Versuche angedacht. Geleitet wird das Forschungsprogramm unter anderem von Professorin Agnes Jocher, die seit Anfang Juli die Professur für Sustainable Future Mobility innehat.