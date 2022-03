Von Patrik Stäbler

Über die Felder dröhnt der Lärm der A 8 herüber, ringsum erstrecken sich auf drei Seiten Äcker. Es braucht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass hier an der Ludwig-Bölkow-Allee in Taufkirchen noch dieses Jahr eine Kabinenbahn in luftiger Höhe auf einer 900 Meter langen Teststrecke ihre Runden drehen wird. Und mindestens ebenso viel Fantasie ist vonnöten, wenn es um die Visionen der Macher dieses Verkehrsmittels geht, das nicht weniger als eine "disruptive solution" sein soll, so steht's auf einem Banner - also eine Technologie, die Bestehendes zerstört.