Von Gudrun Passarge, Taufkirchen

Michael Blume ist ein durch und durch optimistischer Mensch. Der Leiter des Kultur- und Kongress-Zentrums in Taufkirchen hat ein komplettes Kulturprogramm mit mehr als 50 Veranstaltungen für die nächste Saison von September an zusammengestellt. Er ist der Ansicht, "es muss weitergehen" und betont: "Von meiner Seite aus werde ich nichts absagen." Trotzdem wackelt das Programm vielleicht an der ein oder anderen Stelle, denn in Taufkirchen können in der neuen Saison nur Veranstaltungen mit maximal 200 Zuschauern stattfinden. Das reiche manchem Tourneetheater nicht aus, um wirtschaftlich zu arbeiten, deshalb ist sich Blume nicht bei allen Veranstaltungen sicher, ob sie stattfinden werden. Auf jeden Fall rät er den Besuchern, sich vorher zu informieren, auf der Homepage des Kulturzentrums oder in den Zeitungen. Möglich sei es, auch noch am Tag der Vorstellung anzurufen, wenn Unsicherheit bestehe.

Detailansicht öffnen Die Brodas Bros zeigen spektakuläre Tanzakrobatik. (Foto: Veranstalter)

Das Konzept in Corona-Zeiten steht. Im Kulturzentrum können die Besucher zu viert oder fünft an Tischen sitzen, oder aber es wird eine Reihenbestuhlung geben, aber nie für mehr als 200 Menschen, wie Blume betont. Das ist allerdings ein Problem, denn in Taufkirchen wurden bis auf eine alle Veranstaltungen ins neue Kulturprogramm verschoben. Das bedeutet auch, für viele gab es schon einen Vorverkauf. Wie etwa für die Show "Let's burlesque". Dafür sind schon 300 Karten verkauft worden. Wegen dieser großen Nachfrage hat Blume zur ersten im November eine Zusatzshow im März organisiert. Wer also bereits eine Karten sein eigen nennt, könnte auf den März-Termin ausweichen. Blume bittet sogar darum, damit die 200er-Grenze im November nicht überschritten wird. Sollten diese Umtauschaktion nicht klappen, "dann muss man ein paar Leuten erklären, Sorry, ihr könnt nicht rein", sagt Blume.

Detailansicht öffnen Ramona Krönke befasst sich in "Cavewoman" mit den Herren der Schöpfung. (Foto: Veranstalter)

Gleichwohl hofft er auf das Verständnis der Besucher, wie er überhaupt festgestellt hat, dass bisher alles recht reibungslos gelaufen sei. Viele hätten ihre Karten behalten und warteten auf die verschobene Vorstellung. Viele hätten auch ein Abonnement für die neue Spielzeit gekauft, "überraschend viele, damit hätte ich nicht gerechnet", sagt Blume. Deswegen hofft er um so mehr, dass alles stattfinden wird, "und wenn mal was endgültig ausfällt, bekommen die Leute ihr Geld zurück".

Detailansicht öffnen Michael Lerchenberg widmet sich Karl Valentin. (Foto: Veranstalter)

Doch wie gesagt, Blume ist ein Optimist und deswegen blickt er voller Zuversicht nach vorne. Die Agentur von Michael Lerchenberg habe ihn angerufen, ob der Termin mit dem Valentin-Abend ("Sturzflüge im Zuschauerraum") im Oktober bleibt. "Wenn ihr kein Problem habt, ziehen wir es durch", habe er geantwortet. Aber mit bayerischen Künstlern sei es eh einfacher, so Blume, schon weil sie keine so lange Anfahrt hätten. Mehr Bedenken hat er da etwa bei "The Dark Tenor", der spiele sonst in großen Häusern, da war Taufkirchen schon mit 600 Personen in Normalzeiten eine Ausnahme. Angesetzt ist das Konzert auf Dezember, "aber ich glaub's erst, wenn die Tournee gestartet ist".

Bei den Schwerpunkten setzt Blume auf Bewährtes und auf ein Angebot für verschiedene Altersgruppen. Buntes für Kinder von Peppa Pig über die Olchis bis zu Bibi Blocksberg. Viel Theater, viel Kabarett, Größen wie Bruno Jonas, Helmut Schleich oder Django Asül geben sich die Klinke in die Hand, Ramona Krönke rechnet in ihrer Comedy-Show "Cavewoman" mit den Herren der Schöpfung ab. Viel Musik steht auf dem Programm, von klassisch wie beim Weihnachtsoratorium bis zu Cover-Shows wie "Tribute to Joe Cocker" und "The Spirit of Falco" oder die "Opern auf Bayrisch". Das führt Blume zur bayerischen Schiene, die sich wie ein roter Faden durchs Programm zieht. Dazu gehören das Chiemgauer Volkstheater wie die gemeinsamen Veranstaltungen mit dem Wolfschneiderhof, wo auch schon mal ein Zwiefacher getanzt werden darf bei der "Tanzbodenlust". Aber auch für Jugendliche gibt es spannende Angebote etwa mit "Breakin' Mozart - Klassik meets Breakdance." Die Gruppe Dancefloor Destruction Crew war schon einmal in Taufkirchen zu Gast. Gleich zu Beginn hätten sie klargestellt, dass hier kein normales Klassikkonzert zu erwarten sei. Im Gegenteil, Reinjohlen sei durchaus erwünscht. Blume erinnert sich, "das war eine Superstimmung im Saal, das gefiel auch den Rentnern". Ebenfalls auch an Jugendliche richtet sich das Programm von "Brodas Bros", die eine verblüffende Kombination aus Tanz, Licht, Special Effects und Musik in ihrer Show versprechen.

Und dann ist da natürlich noch Blumes "Liebling" Meret Becker, die im November zur "Federlesung" ihre Tochter Lulu Hacke und ihre Mutter Monika Hansen mitbringt. "Sie steht total auf Steckerlfisch", so Blume. Es ist zu erwarten, dass sie ihn auch dieses Mal bekommt.

Das Programm ist online unter https://kulturzentrum-taufkirchen.de einsehbar. Der Abo-Verkauf läuft noch. Wer sechs Veranstaltungen bei freier Wahl bucht, erhält zehn Prozent Ermäßigung, bei zehn Veranstaltungen sparen Besucher 20 Prozent.