Unter dem Motto "Ferien kreativ" bietet der Familienstützpunkt Taufkirchen in den Pfingstferien online eine Koch- und Backschule an. Geleitet wird sie von der Ernährungswissenschaftlerin Corinna Schmalz. Teilnehmen können Eltern mit Kindern ab fünf Jahren oder auch größere Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren ohne Erwachsene; sie können per Live-Meeting in die Küche der Referentin schauen. Der Kurs findet am Donnerstag, 4. Juni, von 14.30 bis 16 Uhr statt. Anmeldung per E-Mail an info@corinna-schmalz.de. Die Gebühr beträgt fünf Euro pro Haushalt, die Teilnehmerzahl ist auf acht begrenzt. Mit der Anmeldung gibt es den Link für das Live-Meeting und die Einkaufsliste. Weitere Informationen sind unter www.familienstuetzpunkt-taufkirchen.de zu bekommen.