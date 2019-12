Welche Hausmittel ersetzen eine Drogerie? Wie kann ich müllfrei leben und wo unverpackt einkaufen? Diese und weitere Fragen beantwortet am Montag, 9. Dezember, von 18.30 bis 20.30 Uhr Heidi Thönges von der "Umdenkerei" bei einem Unverpackt-Workshop an der Volkshochschule Taufkirchen. Neben Tipps und Erfahrungen lernen Interessierte ebenso, wie Reinigungsmittel ganz einfach hergestellt werden können. Am Ende des Kurses gibt es ein paar unverpackte, ökologische Dinge. Die Teilnahme kostet 16 Euro, das Material fünf Euro. Anmeldung und weitere Information bei der Volkshochschule unter Telefon 089/6145140 oder www.vhs-taufkirchen.de.