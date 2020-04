Das Mütter- und Familienzentrum der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen ist weiterhin für die Familien in Taufkirchen und Umgebung da. Die besondere Situation ist für alle eine Herausforderung. Alle Angebote für Familien mussten in der gewohnten Form für unbestimmte Zeit eingestellt werden. Für alle Familien richtet das Team des "Offenen Kinderzimmers" deshalb ein virtuelles Eltern Café über die Plattform Zoom ein. Wer sich virtuell mit anderen Eltern austauschen und Basteltipps möchte, kann jeden Freitag von 16 bis 17 Uhr am Eltern-Café über Zoom teilnehmen und dabei daheim eine Tasse Kaffee trinken. Gestartet wird das virtuelle Treffen am Freitag, 24. April. Alle Interessierten können sich bei Jennifer Pijur unter der E-Mail: pijur@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de für das Treffen anmelden.