26. Juli 2018, 22:20 Uhr Taufkirchen Offenes Kinderzimmer

Das offene Kinderzimmer des Mütter- und Familienzentrums der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen ist ein Treff für Kinder zwischen 0 und zwölf Jahren mit oder ohne Großeltern oder Eltern. Jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr treffen sich Familien, um sich auszutauschen oder sich als Eltern eine Auszeit zu gönnen; und zwar im Haus der Nachbarschaftshilfe, Ahornring 119, in Taufkirchen, statt. Am 24. und 31. August und am 7. September macht das offene Kinderzimmer Ferien.