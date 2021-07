Ein Handicap, eine Krankheit, ein Unfall, psychische oder seelische Schwierigkeiten, Fragen zum Kind - es gibt Lebenssituationen, die viele Fragen aufwerfen. Da kann es Betroffenen guttun, sich mit jemandem auszutauschen. In einer offenen Sprechstunde von Integra im Hachinger Tal an diesem Freitag, 16. Juli, 15 bis 16 Uhr, im Bürgertreff an der Eschenstraße 46 können all diese Themen besprochen werden. Wer an dem Tag keine Zeit hat, kann sich jederzeit an die Beratungsstelle wenden (Telefon: 089/23 04 31 44, E-Mail: beratungsstelle@integra-hachinger-tal.de).