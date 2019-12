Fragen zu einem Integrationsplatz im Kindergarten, zu Individual- und Schulbegleitern oder Assistenz im Studium beantwortet Katharina Franke von der Beratungsstelle "Für ein Leben mit Behinderung" in ihrer offenen Sprechstunde am Freitag, 20. Dezember, von 15 bis 16 Uhr im Bürgertreff Eschenpassage in Taufkirchen. Franke ist auch unter der Telefonnummer 089/23 04 31 44 oder per Mail an beratungsstelle@integra-hachinger-tal.de zu erreichen. Die Beratung ist kostenlos.