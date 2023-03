Taufkirchen:Jugendliche brechen mehrere Taxis auf

Zwei Jugendliche haben in Taufkirchen möglicherweise eine ganze Reihe von Taxis aufgebrochen und geplündert. Die beiden 12 und 13 Jahre alten Jungen wurden am späten Montagabend beobachtet, als sie die Fensterscheibe eines Taxis einschlugen, das in der Nähe des Bahnhofs stand. Anschließend flüchteten die beiden in eine nahe gelegene Tiefgarage. Dort wurden sie von alarmierten Polizeibeamten gefunden und vorläufig festgenommen.

Bei den beiden Jungen, die aus München stammen, fanden die Beamten Handschuhe und Bargeld. Außerdem lagen in der Tiefgarage weitere Gegenstände wie eine Geldbörse, welche die Täter offensichtlich beim Eintreffen der Polizei weggeworfen hatten.

Im Rahmen ihres Einsatzes stellte die Polizei fest, dass im Laufe des Abends bereits fünf weitere Taxis im Raum Neuperlach und Taufkirchen aufgebrochen worden waren. Wegen der Nähe der Tatorte liegt laut Polizei der Verdacht nahe, dass die beiden gefassten Minderjährigen auch für die anderen Taten verantwortlich sein könnten. Nachdem ihre Personendaten und Aussagen aufgenommen worden waren, wurden sie von der Polizei ihren Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen hat das auf Kfz-Delikte spezialisierte Kommissariat 54 übernommen.