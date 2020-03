Der Präsident des SV-DJK, Michael Schaub, will die Pläne für den Ausbau des Sportparks überarbeiten.

Der SV-DJK Taufkirchen will die 2017 abgeschmetterte Erweiterung des Sportparks zurück auf die politische Agenda bringen. "Wir brauchen die Infrastruktur nach wie vor, und wir möchten das wieder aufnehmen", sagt Präsident Michael Schaub. Der Verein wolle das ursprüngliche Konzept einer Aufstockung des Gebäudes noch mal prüfen und gegebenenfalls überarbeiten, ehe er damit im Herbst aufs Rathaus und den Gemeinderat zugehe. In "vielen Gesprächen" habe er den Eindruck erhalten, dass eine Mehrheit des Gremiums dem Vorhaben inzwischen positiv gegenüberstehe, sagt Schaub. Zuversichtlich gestimmt hätten ihn auch die Aussagen zweier Bürgermeisterkandidaten bei der Podiumsdiskussion. So bekundete Michael Lilienthal (Freie Wähler), der 2017 gegen die Erweiterung gestimmt hatte, dass er seine Meinung inzwischen geändert habe. Auch Matteo Dolce (SPD) betonte: "Dass der Sportpark eine Entwicklung braucht, um zukunftsfähig zu bleiben, steht außer Frage."

Im Herbst 2017 wähnte sich der SV-DJK schon kurz vor dem Ziel bei der angestrebten Erweiterung der Anlage um ein Fitnessstudio, zusätzliche Gymnastikräume und eine Sauna. Mit circa 4,5 Millionen Euro war das Vorhaben veranschlagt; knapp zwei Millionen Euro sollte die Kommune tragen. Doch dann lehnte der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung eine Unterstützung ab. Dieser Beschluss sowie die Art und Weise, wie er zustande kam und danach kommuniziert wurde, erboste viele Vertreter des SV-DJK und führte letztlich zum Rücktritt von Präsident Klaus Brandmaier. Er klagte damals, dass er sich auch persönlich "durch die Vorgehensweise der Gemeinde vorgeführt" fühle.

Bei dieser Veranstaltung gehörten Dolce und Lilienthal zu den anwesenden Gemeinderäten, die den Vereinsmitgliedern ihre ablehnende Haltung erläuterten. Beide führten als Grund vor allem die Haushaltslage und anstehende Großprojekte wie den Neubau der Grundschule an. "Damals wurde uns vom Kämmerer immer erklärt, wir können das nicht stemmen", sagte Lilienthal nun bei der Podiumsdiskussion. Inzwischen jedoch gehe es der Gemeinde finanziell besser. "Wenn der Antrag vom SV/DJK noch mal käme, dann würden wir nachdenken - und vielleicht gäbe es auch eine Mehrheit", so der FW-Fraktionschef. Ungleich vorsichtiger klingt das bei Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). Er erinnert daran, dass eine Erweiterung seinerzeit abgelehnt wurde, weil sie "ein Heidengeld" gekostet hätte. Womöglich könne man das Thema noch mal aufgreifen, wenn der Verein ein anderes Finanzierungsmodell aufzeige, sagt Sander. "Aber im Moment ist eine Erweiterung des Sportparks kein aktuelles Thema."

Derweil betont Michael Schaub, dass das 2017 auf Permafrost abgekühlte Verhältnis zwischen Gemeinde und Verein inzwischen wieder "sehr gut" sei. Beispielhaft nennt er die Erweiterung der Tennisanlage, bei der man eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe. Dieses Projekt wurde freilich allein mit Vereinsgeldern gestemmt, was bei einer Aufstockung des Sportparkgebäudes kaum möglich sein dürfte. Laut Schaub benötigt der SV-DJK das Fitnessstudio und die zusätzlichen Räume, um auch künftig ein attraktives Angebot zu gewährleisten. Unter anderem habe man aktuell keine geeigneten Örtlichkeiten für Yoga-, Meditations- oder Tai-Chi-Kurse.