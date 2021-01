Das Büro des Kultur- und Kongresszentrums Taufkirchen bleibt mindestens noch bis zum 10. Januar geschlossen. Der Vorverkauf läuft unterdessen weiter über www.muenchenticket.de. Einige Nachholtermine für die im Januar abgesagten Vorstellungen gibt es schon, was besonders für Freunde des Kabaretts interessant sein dürfte: Django Asül wird sein ursprünglich auf den 9. Januar 2021 terminiertes Programm "Rückspiegel" am 7. Januar 2022 zeigen und Stephan Zinners Auftritt ("Raritäten") ist vom 14. Januar auf den 22. Mai 2021 verschoben worden.Bereits gekaufte Tickets behalten für die Nachholtermine ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden. Der Kabarettabend mit Christian Keltermann, der am 16. Januar in Taufkirchen gastiert hätte, fällt dagegen komplett aus.