Das Areal rund um den Taufkirchner S-Bahnhof wird in den kommenden Jahren ein neues Gesicht erhalten - unter anderem durch die geplante Sanierung der Bahnhofsgebäude sowie den anvisierten Wegzug der Firma Frieser, deren Betriebsgelände direkt an die Parkplätze anschließt. Auch etwas weiter nördlich soll Am Bahnsteig 14 ein neues Gebäude entstehen, wie aus einem Bauantrag für zwei Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage hervorgeht, der im Rathaus eingegangen ist. Diesen Plänen hat der Bauausschuss des Gemeinderats aber eine Absage erteilt, da er das Vorhaben als überdimensioniert empfindet. Dabei hatte das Gremium noch vor einem Jahr zwei möglichen Neubau-Varianten den Segen erteilt, nachdem der Antragsteller im Rahmen einer Voranfrage vier Vorschläge eingereicht hatte. Einer der beiden Varianten stimmte später auch das Landratsamt zu. Auf dieser Basis wurde nun der Bauantrag eingereicht - allein mit einigen gravierenden Veränderungen, betonte Bauamtsleiter Stefan Beer. Demnach sei nun von 21 statt zuvor 16 Wohneinheiten und von drei statt zwei Geschossen plus Dachgeschoss die Rede. Zudem würden die genehmigte Wandhöhe und die Geschossflächenzahl "in nicht nur geringfügigem Maße" überschritten, sagte Beer, und das in Ortsrandlage.