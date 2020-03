Mit offenen Augen kann eine besondere Vielfalt an Naturschätzen erlebt werden. Die Bedeutung von Biodiversität erklärt Michael Wagner von der Unteren Naturschutzbehörde am Donnerstag, 19. März, von 18 bis 19.30 Uhr. Die Veranstaltung findet bei der VHS, Ahornring 12, in Taufkirchen statt. Der Eintritt kostet vier Euro. Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.vhs-taufkirchen.de oder unter 089/614 51 40.