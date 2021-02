Der Bauausschuss erteilt Plänen, an der Münchner Straße auf Höhe des Saxhuberwegs vier Häuser zu errichten, eine Absage. Man will zunächst noch Fragen der Erschließung mit dem Bauwerber klären

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Gleich an mehreren prominenten Stellen im Ortskern von Taufkirchen sind derzeit Neubauprojekte geplant. So soll auf dem Grundstück der mittlerweile abgerissenen Alten Schmiede eine Kombination aus Wohn- und Geschäftshaus samt Gastronomie entstehen. Und am Hohenbrunner Weg - dort, wo aktuell das Restaurant Thaithuna beheimatet ist - gibt es Pläne für ein neues Mehrfamilienhaus mit Ladenflächen im Parterre. Nun könnte noch eine dritte Baustelle hinzukommen: an der Münchner Straße auf Höhe des Saxhuberwegs. Für das dortige, derzeit unbebaute Areal ist ein Antrag auf Vorbescheid im Rathaus eingegangen, eine Voranfrage, mittels derer ein potenzieller Bauwerber einzelne Fragen zu seinem Vorhaben prüfen lassen kann. Demnach sollen auf dem Grundstück ein Einfamilienhaus und drei Reihenhäuser errichtet werden.

Den Vorbescheid hat der Bauausschuss des Gemeinderats nun mit klarer Mehrheit abgelehnt - wiewohl er dem Vorhaben durchaus aufgeschlossen gegenüber steht. So verknüpfte das Gremium seine Entscheidung mit dem Hinweis, dass es die geplante Baumasse mit den vier Häusern befürworte. Eine Erschließung der Neubauten über den Saxhuberweg lehnt der Ausschuss jedoch strikt ab. Zudem regte das Gremium in seinem Beschluss an, dass der Bauwerber entlang der Münchner Straße einen Streifen seines Grundstücks an die Gemeinde abtritt, sodass diese dort den sehr schmalen Gehweg verbreitern kann.

"Als ich die Pläne das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht: Das ist ganz schön dicht, das ist schon heftig an der Stelle", sagte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei). Und dennoch habe er gegen den geplanten Umfang der Bebauung nichts einzuwenden. Denn, so der Rathauschef: "Wenn wir nachverdichten wollen, dann müssen wir die Flächen, die da sind, auch entsprechend nutzen." Viel mehr als die Baumasse beschäftige ihn die Frage der Erschließung, so Sander. Schließlich sei der Saxhuberweg in dem Bereich ein stark genutzter Fuß- und Radweg. "Daher wäre es gut, wenn da gar kein Verkehr entsteht, sondern alles über die Münchner Straße fließt", so Sander. Thomas Vieweg (CSU) ergänzte mit Blick auf die Neubaugebiete am Riegerweg: "Wenn die Bewohner dort zur S-Bahn fahren, dann nehmen sie diesen Weg. Deshalb sollte man in Gesprächen mit dem Bauwerber das eine oder andere im Vorfeld klären." Genau das sei die Absicht der Gemeinde, kündigte der Rathauschef an. Dann solle es auch um eine mögliche Verbreiterung des Gehwegs gehen. "Das würde zwar nicht das Problem auf der ganzen Münchner Straße lösen", so Sander, aber zumindest im Bereich der Ampel gewänne man mehr Platz. "Und vielleicht lässt sich das ja irgendwann einmal weiterführen." Gegen die Entscheidung des Bauausschusses stimmte einzig Peter Hofbauer. "Das liegt im unbeplanten Innenbereich, das Grundstück ist erschlossen, und es gibt ein Baurecht", begründete dies der Gemeinderat der Freien Wähler.