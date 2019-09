Artikel per E-Mail versenden

Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen sucht ehrenamtliche Fahrer. Sie kleidet die Beschreibung in die Fragen: "Suchen Sie eine ehrenamtliche Tätigkeit für ab und zu, die richtig Freude macht? Haben Sie ein ,Händchen' für ältere Damen und Herren und fahren gut und sicher Auto?" Wer das mit Ja beantworten kann, könnte künftig die Halbtagesausflüge begleiten, die die Nachbarschaftshilfe einmal im Monat für ältere, vor allem gehbehinderte Menschen anbietet. Die Teilnehmer fahren mit dem behindertengerechten Bus der Nachbarschaftshilfe, es wäre aber auch möglich, das eigene Auto zu verwenden, dann würde das Benzingeld erstattet. Die nächsten Ausflüge finden am 12. September, 17. Oktober und 7. November statt. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich bei Andrea Schatz melden, Telefon 089/66 60 91 80, oder per E-Mail unter schatz@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de.