Die Einwohnerzahlen im Ballungsraum München sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen und werden weiter wachsen. Die S-Bahn, ursprünglich für 250 000 Personen konzipiert, befördert heute bis zu 840 000 Menschen pro Tag. Wer in und um München unterwegs ist, weiß, dass die Verkehrswege an der Grenze ihrer Belastung sind. Doch wie schaffen wir es, Mobilität so zu gestalten, dass wir jetzt und in Zukunft bequem, günstig und umweltfreundlich von A nach B kommen? Zu diesem Thema laden die Grünen für Montag, 16. Dezember zu einem Informationsabend mit MVV-Geschäftsführer Bernd Rosenbusch nach Taufkirchen ein. Rosenbusch wird seine Vision für einen MVV der Zukunft vorstellen, Taufkirchens Grünen-Bürgermeisterkandidat David Grothe seine Ideen für eine bessere und nachhaltigere Mobilität in Taufkirchen. Landratskandidat Christoph Nadler wird über den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis München sprechen. Im Anschluss gibt es Gelegenheit für Fragen und Diskussion. Die Veranstaltung findet im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.