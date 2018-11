7. November 2018, 22:17 Uhr Taufkirchen Mut zur Lehre

IHK-Chef Leicher wirbt bei der Ehrung der besten Absolventen aus dem Landkreis für die duale Ausbildung

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Das Loblied auf die duale Ausbildung gehört seit einiger Zeit zum Standardrepertoire von Rednern aus Politik und Wirtschaft. Zumeist tauchen in ihren Ansprachen Worthülsen wie Praxisnähe und Übernahmechancen auf, unter denen sich viele junge Menschen kaum etwas vorstellen können. Wie anders wäre es, wenn Tanja Grawert vor ihnen stehen würde, 19 Jahre alt und aus Ottobrunn, die im vergangenen Winter ihre Ausbildung als Produktveredlerin bei der Firma Gore in Putzbrunn abgeschlossen hat.

"Ich habe so viel gelernt - für meinen Beruf und fürs Leben", schwärmt Grawert, während ihre Hände durch die Luft wirbeln und die Augen vor Begeisterung blitzen. "Die Erfahrungen, die ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, waren unbezahlbar. Ich kann nur jedem empfehlen, eine Ausbildung zu machen." Wobei nur wenige Azubis so erfolgreich sein dürften wie Tanja Grawert. Denn sie gehörte heuer zu den zwölf besten Absolventen im Landkreis, wofür sie nun vom Regionalausschuss der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Taufkirchen geehrt wurde.

Insgesamt 1150 junge Erwachsene haben dieses Jahr ihre Ausbildung bei den mehr als 900 IHK-Lehrbetrieben zwischen Unterschleißheim und Sauerlach abgeschlossen - dabei könnten es noch mehr sein, wenn es nach den Firmen ginge. Doch bekanntlich übersteigt die Nachfrage nach Azubis das Angebot. So gab es kurz vor dem Start des Ausbildungsjahrs im September noch 900 freie Lehrstellen im Landkreis. Ein Grund hierfür ist die boomende Wirtschaft; ein anderer die stetig steigende Zahl junger Menschen, die Abitur machen und studieren.

"In meiner Klasse habe ich zu den wenigen gehört, die eine Ausbildung angefangen haben", erzählt Tanja Grawert, die ihren Abschluss an der Realschule Neubiberg gemacht hat. Ähnlich hört sich das bei Maximilian Nietzert an, der ebenfalls zu den Abschlussbesten gehört und nach dem Fachabitur eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann bei der Scheck Allwetteranlage in Unterföhring begonnen hat. "Ich glaube, dass viele studieren, weil sie hoffen, mehr Geld zu verdienen", mutmaßt der 23-Jährige. Er selbst war freilich sehr zufrieden mit seiner Entscheidung - und mit seinem Ausbildungsbetrieb. Von daher hat Maximilian Nietzert nach seinem Abschluss sogar ein Jobangebot abgelehnt, bei dem er auf einem Kreuzfahrtschiff hätte anheuern können. Stattdessen ist er bei Scheck geblieben und arbeitet dort in der Verwaltung.

Er wisse, dass es Betriebe gebe, die keine Plätze für Azubis anbieten, da sie die Sorge umtreibe, dass diese später von größeren Unternehmen abgeworben würden, sagt Christoph Leicher, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses. Dennoch könne er Firmen nur dazu ermutigen. "Wenn Sie den jungen Menschen deutlich machen, dass Ihr Betrieb die richtige Umgebung für sie ist, dann bleiben sie bei Ihnen." Tatsächlich hat sich auch das Gros der Abschlussbesten dafür entschieden, dem Ausbildungsbetrieb die Treue zu halten - nicht nur Maximilian Nietzert, sondern etwa auch Darlyn Segerer (Home Shopping Europe), Benjamin Weck (Fiducia), Alexandra Saar und Korbinian Brandmair (beide NK Südfilialen). Dank ihrer "außergewöhnlichen Leistungen", so Leicher, stünden ihnen alle Türen offen.

Stellvertretende Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche (SPD) betont in ihrem Grußwort: "Im Landkreis München hat momentan kein Jugendlicher ein Problem, eine Lehrstelle zu finden." Andersrum gelte das aber nicht für die Betriebe, wie Ganssmüller-Maluche am Beispiel des Landratsamts verdeutlicht. "Da haben wir große Probleme, Auszubildende zu finden." Daher habe der Finanzausschuss des Kreistags eben erst beschlossen, zwei neue Stellen zu schaffen, die sich ausschließlich um die Rekrutierung und Betreuung von Azubis kümmern.

Sollte es in diesem Zusammenhang einmal vonnöten sein, bei einer Veranstaltung die Werbetrommel für die duale Ausbildung zu rühren, dann kann man dem Landratsamt nur Tanja Grawert als Praxisbeispiel ans Herz legen. Denn ihr Loblied auf das Azubi-Leben kommt ganz offensichtlich von Herzen, wenn sie betont: "Eine Ausbildung anzufangen, war die beste Entscheidung überhaupt."