Jagdszenen in der Dunkelheit

Merkwürdige Wesen treiben ihr Unwesen in den dunklen Nächten: Eine Aufnahme vom Tourneestart Anfang Dezember im Alten Speicher in Ebersberg.

Das preisgekröntes Mystical "Bayerische Rauhnacht" der Folkrockband "Schariwari" macht Station in Taufkirchen.

Von Udo Watter, Taufkirchen

Die Entzauberung der Welt mag aus wissenschaftlicher Perspektive ein zivilisatorischer Fortschritt sein, gleichwohl hat sie die Faszination des Menschen für das Mystische nicht auszulöschen vermocht. Im Gegenteil: Gerade die rationale und transzendenzlose Moderne wendet sich immer wieder mal mit Wonne dem Unerklärlichen, Unheimlichen und Magischem zu.

In den Raunächten spielen sich etwa solche Unerklärlichkeiten ab. In der Zeit nach der Wintersonnwende bis zum Dreikönigstag ist die Hochphase dieser dunklen, wilden Nächte. Die Musiker von Schariwari, Pioniere des bayerischen Folkrock aus Kirchseeon, haben sich davon schon vor vielen Jahren zu einem besonderen musiktheatralischen Bühnenwerk inspirieren lassen - ihr 1996 uraufgeführtes, Kult gewordenes und 2004 mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis ausgezeichnetes Mystical "Bayerische Rauhnacht". Nach einer längeren Pause gibt es inzwischen eine Neuauflage des Werk, die Schariwaris touren seit Anfang Dezember 2022 wieder durch die Lande, werden von der Kritik gefeiert und kommen damit am Sonntag, 8. Januar, ins Kultur-und-Kongress-Zentrum Taufkirchen.

Worum geht's in diesem Mystical? Ein Zaubertroll aus dem hohen Norden besucht auf seinen Wanderungen durch die Welten das knorrige Holzmandl. Gemeinsam tauchen sie ein in die Welt der Sagen, Mythen und Legenden, in der Perchten, Hexen, Druiden und Dämonen lebendig sind. Flankiert von der poetisch-rockigen Musik von Schariwari soll der Abend zum Gesamterlebnis für die Sinne werden. Fantasievolle Masken, Licht- und Soundeffekte, Mundarttexte, aktuelle Zeitbezüge sowie betörende Tänze verlebendigen die alten Legenden und Geschichten um die Raunächte, verleihen ihnen Relevanz jenseits von Zeit und Raum. Ein Kapitel handelt von "Frau Percht", bayerisch-finstere Bräuche wie das Haberfeldtreiben - eine Art analog-anachronistischer Shitstorm - werden thematisiert und auch der diabolische Spirifankerl spielt eine Rolle. Optisch und akustisch eindrucksvoll: Die für die Raunächte charakteristische "Wilde Jagd" von übernatürlichen, vor der Zeit verstorbenen Wesen über die Dächer und durch die Lüfte dürfte ein prägendes, furchterregendes Klangerlebnis werden.

Detailansicht öffnen Camila Mos zeigt betörende Tänze - ob als "Luz" oder als "Hex". (Foto: Christian Endt)

Der musikalische Part mutet überhaupt reizvoll an: Die sechsköpfige Band Schariwari, zu der auch der Bassist Franz Meier-Dini, Teamleiter des Haarer Jugendkulturhauses "Route 66", gehört, kombiniert schon seit vielen Jahren versiert Dialekt und musikalische Vielfalt: Folk, Blues, Rock und mehr. Für die Regie zeichnet Matthias von Stegmann verantwortlich. In der Rolle des Holzmandls ist Ferdinand Dörfler zu sehen, der Troll von der Waterkant wird dargestellt von Mesi Sedlmeir. Camila Mos zeigt als "Luz" sowie als "Hex" ihre tänzerischen Qualitäten. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da.

Die Aufführung in Taufkirchen beginnt um 19 Uhr. Tickets im Vorverkauf gibt es im Kulturzentrum, Köglweg 5, montags und donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr; donnerstags noch von 13 bis 17 Uhr oder online über www.muenchenticket.de.