7. April 2019, 22:28 Uhr Taufkirchen Musikalisches zur Karwoche

Die alpenländische Volksmusik hat auch zur Fasten- und Osterzeit eine Fülle von schönen Liedern und Weisen hervorgebracht. Die Taufkirchner Sängerinnen, der Dreigesang Sankt Johannes und die Berghamer Stubenmusik wollen musikalisch auf die Karwoche und das Osterfest einstimmen. Der Pfarrverband Taufkirchen lädt zu seinem Passionssingen "Ecce homo" am Palmsonntag, 14. April, von 19 Uhr an in die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer.