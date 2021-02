Für die Entsorgung ihres Abfalls müssen die Taufkirchner seit Januar deutlich tiefer in die Tasche greifen als bisher. Für eine 80-Liter-Tonne Restmüll werden beispielsweise 186 statt 150 Euro im Jahr fällig. Auch für die Tonnen in anderen Größen wurden die Gebühren um circa 25 Prozent erhöht. Hintergrund ist die gesetzliche Vorgabe, wonach eine Gemeinde mit der Abfallentsorgung weder Gewinne noch Verluste erwirtschaften darf. Letzteres war in Taufkirchen jedoch in den vergangenen Jahren der Fall: Infolge von Kostensteigerungen bei der Entsorgung sowie geringeren Einnahmen für die Wertstoffe machte die Gemeinde bis zu 100 000 Euro minus im Jahr. Die bestehenden Rücklagen waren daher Ende 2019 vollständig aufgebraucht. Nach einer Empfehlung des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbands hätte die Gemeinde die neuen Gebühren rückwirkend zum 1. Januar 2020 erhöhen sollen. Dies lehnte der Gemeinderat jedoch ab und votierte vielmehr für eine Änderung der Preise ab 2021. Wobei es jeder Haushalt selbst in der Hand habe, die tatsächliche Gebühr zu beeinflussen, heißt es aus dem Rathaus, "zum Beispiel durch die Vermeidung oder konsequentere Trennung von Abfällen oder durch den Verzicht von Entleerungen von kaum oder nur teilgefüllten Abfallbehältern".