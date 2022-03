Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Detailansicht öffnen Der Neubau der Grundschule ist schon weit gediehen. (Foto: Claus Schunk)

Der Neubau der Grundschule am Wald liegt in den letzten Zügen - und doch werden Bagger und Bauarbeiter auch noch auf Jahre hinaus das Bild des Taufkirchner Schulareals prägen. Denn auf der anderen Seite der Pappelstraße steht bereits das nächste Großprojekt in den Startlöchern: Hier soll nicht nur die Mittelschule abgerissen und neu errichtet werden, sondern angrenzend daran wird auch ein Ersatzneubau für die Häuser in der Pappelstraße 2 und 4 entstehen, in denen verschiedene Kinderbetreuungseinrichtungen beheimatet sind. Das hat der Taufkirchner Gemeinderat nun einstimmig beschlossen, wobei das Rathaus bei geschätzten Kosten von 7,7 Millionen Euro mit einer Förderung in Höhe von 3,3 Millionen Euro rechnet.

Ein weit größeres Loch in die Gemeindekasse wird derweil die neue Mittelschule reißen - erste Schätzungen gehen von Gesamtkosten zwischen 37 und 45 Millionen Euro aus. Nach derzeitigem Stand sollen die Bauarbeiten im Frühjahr nächsten Jahres beginnen, sodass die Schule Ende 2025 bezugsbereit wäre. Dieser Zeitplan hängt jedoch eng mit dem Neubau der benachbarten Grundschule zusammen, der zuletzt erhebliche Verzögerung erfahren hat. Denn erst wenn der Umzug dort über die Bühne gegangen ist, kann das jetzige Grundschulgebäude hergerichtet werden und im Anschluss der Mittelschule als Ausweichquartier dienen - so lange, bis der zweite Schulneubau der Gemeinde binnen weniger Jahre abgeschlossen ist.

Zwischen Grund- und Mittelschule soll dann ein verkehrsberuhigter Bereich entstehen, der den nördlich gelegenen Grünzug um mehr als hundert Meter erweitern werde, wie Landschaftsarchitekt Markus Anzengruber bei der Präsentation der Pläne im Gemeinderat sagte. Ihm zufolge sind im Pausenhof der Mittelschule im Südwesten des Geländes mehrere offene und überdachte Bereiche geplant; dazu kommen ein Basketballplatz und ein Amphitheater, das als grünes Klassenzimmer genutzt werden könne. Eine weitere Sportfläche ist auf dem Dach der Turnhalle vorgesehen: Hier sollen ein Allwetterplatz sowie Aufenthaltsflächen im Freien entstehen - nicht zuletzt für die Kinder im angrenzenden Ganztagsbereich.

Neben der Sportfläche auf der Turnhalle, die 250 000 Euro mehr kostet als ein gewöhnliches Gründach, beschloss der Gemeinderat ebenso einstimmig, die neue Mittelschule in einer Mischbauweise zu errichten. So sollen Keller, Erdgeschoss und die Treppenhäuser konventionell mit Beton errichtet werden. Ab dem ersten Stock wird dann auf einen Holzbau gesetzt, was laut Architekt Benjamin Hardt zu Mehrkosten von 440 000 Euro führen wird - zugleich aber auch zu einer Einsparung von mehr als 820 Tonnen Kohlendioxid. Dort, wo das Holz zum Einsatz kommen wird, also in den Stockwerken zwei bis vier, sind nach den derzeitigen Plänen die 19 Klassenzimmer sowie Fach- und Gruppenräume vorgesehen. Im Erdgeschoss sollen unterdessen die Schulverwaltung, die Aula und die Küche unterkommen, damit diese auch abends von der VHS genutzt werden kann.

Seinen höchsten Punkt hat das neue Schulhaus im Norden, wo der Entwurf von vier Geschossen ausgeht. Daran anschließend folgt ein dreistöckiger Part, der sich bei Bedarf später einmal aufstocken ließe, sowie im Südosten die teils unterirdische Zweifachturnhalle. Daran angrenzend wird nun also im Südosten ein Kinderhaus entstehen - als Ersatz für die Gebäude in der Pappelstraße. Stand jetzt plant die Gemeinde hier mit 100 Hort-, 50 Kindergarten- und 36 Krippenplätzen. Erschlossen werden soll das Areal der Mittelschule über eine neue Straße, die vom Lindenring abzweigt, danach östlich und nördlich des Grundstücks verläuft und weiter zum Awo-Kinderhaus an der Pappelstraße führt. Über diese Straße wird auch das neue Wohngebiet erschlossen werden, das nach Abschluss der Schulneubauten auf dem Grundstück der alten Grundschule geplant ist. Als Bauherr tritt dort ein Investor auf, der nach den Angaben der Gemeinde für den Kauf des Areals mehr als 30 Millionen Euro an das Rathaus überweisen wird - mithin Geld, das dort dringend zur Finanzierung der neuen Schulen benötigt wird.