Der Neubau der Grundschule am Wald kann in diesem Jahr endlich bezogen werden.

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Die Grundschule am Wald in Taufkirchen wird in diesem Jahr in den Neubau an der Pappelstraße umziehen - mehr als zwei Jahre nach dem ursprünglich anvisierten Termin. In den Faschings- oder Osterferien soll das 35 Millionen Euro teure Gebäude bezugsbereit sein. Doch kaum ist ein Haken hinter diese Baustelle gemacht, muss sich die Gemeinde das nächste Schulhaus vornehmen: Die ebenfalls an der Pappelstraße gelegene Mittelschule soll abgerissen und neu gebaut werden. Nun hat der Gemeinderat die Planung hierfür abgesegnet, wobei man vorher "kräftig schlucken" musste, wie der Zweite Bürgermeister Michael Lilienthal (Freie Wähler) berichtet, der die Sitzung leitete. Der Grund: Die neue Mittelschule soll schätzungsweise 45 Millionen Euro kosten, wodurch sie die Grundschule als teuerstes Einzelprojekt in der Geschichte Taufkirchens ablösen wird.

Ein Kinderhaus für acht Millionen Euro ist noch nicht mit eingerechnet

Noch nicht in dieser Summe enthalten ist der geplante Neubau eines Kinderhauses, das im Südosten des Schulgeländes entstehen und die Einrichtungen in der Pappelstraße 2 und 4 ersetzen soll. Hier rechnet das Rathaus mit Kosten von knapp acht Millionen Euro, wobei - ebenso wie bei der Mittelschule - mehr als ein Drittel der Summe durch Fördermittel abgedeckt werden dürfte. Noch ungewiss ist, wann es mit dem Schulneubau losgehen wird. Aktuell ist von 2024 die Rede; jedoch hängt dieser Termin auch vom Fortschritt an der neuen Grundschule ab. Denn erst wenn diese umgezogen ist, kann ihre bisherige Heimat umgebaut werden, sodass sie der Mittelschule als Interimsbleibe dient, bis auch deren Gebäude abgerissen und neu errichtet worden ist.

Den nun verabschiedeten Plänen zufolge soll das neue Schulhaus ein in der Höhe gestaffelter Gebäudekomplex werden - mit einem eingeschossigen Vorbau und einem drei- bis viergeschossigen Hauptteil. Direkt angrenzend im Südosten ist eine eingegrabene Zweifachturnhalle vorgesehen, deren Dach als Sportfläche genutzt werden kann, unter anderem für den Ganztagsunterricht. Das Gebäude soll teils aus Beton, teils aus Holz errichtet werden. Die Erschließung der verschiedenen Bereiche erfolgt über eine zentrale Pausenhalle im Erdgeschoss. Dort befinden sich auch die Mensa samt Schulküche, die ebenso wie die Turnhalle trotz geschlossener Schultüren in den Abendstunden weiterhin zugänglich sein wird - etwa für Vereine oder die Volkshochschule. Im Pausenhof sind derweil eine Bolzwiese, ein Streetball-Platz, ein Schulgarten sowie ein grünes Klassenzimmer im Form eines Amphitheaters vorgesehen.