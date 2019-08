Die "Letzten ihrer Art" werden die ersten sein: Zum Auftakt der neuen Spielzeit im Kultur & Kongress Zentrum Taufkirchen gibt sich das Quartett Gankino Circus am Freitag, 13. September, mit gleichnamigem Programm die Ehre. Die vier fränkischen Bühnentiere, entstammen dem Dorf Dietenhofen und stehen für unkonventionelles und schräges Konzertkabarett. Man könnte auch sagen: Westmittelfränkische Weltmusik, die von osteuropäischen Rhythmen inspiriert ist. Der Name Gankino bezieht sich nämlich nicht auf ein etwaiges schnuckeliges Lichtspieltheater in Dietenhofen, sondern auf einen bulgarischen Volkstanz: Der Gankino Horo ist ein Kreistanz im 11/16-Takt, der sich durch asymmetrischen Rhythmus auszeichnet. Abgeleitet wird er vom weiblichen Vornamen Ganka: "Gankas Tanz".

Ralf Wieland, Gitarre, Simon Schorndanner, Saxofon, Maximilian Eder, Akkordeon und Johannes Sens, Schlagzeug, die zunächst als Straßenmusikanten auftraten und die unter anderem in der Ukraine, in Bulgarien, Serbien und Zentralasien tourten, spielen eine virtuose Melange aus Balkan, fränkisch intoniertem Rock 'n' Roll, und Folk. Dabei inszenieren sich die Franken, die auch mit skurrilem Humor und eigenwilligen Geschichten aufwarten, als "unbeugsame Westmittelfranken, die nicht aufhören, dem von biederen Popsternchen und einfallslosen Comedians verkörperten kulturellen Konformismus Widerstand zu leisten".

Nun, angenehm kauzig und einfallsreich sind sie in jedem Fall und mitunter verführen ihre rhythmisch treibenden Arrangements das Publikum sogar zu verschärften Tanzeinlagen. Außerdem gibt es in "Die Letzten ihrer Art" ein Bohrmaschinen-Solo an der Gitarre und eine Einlage am "Homofon", einem aus unechten Knochen konzipierten Instrument. 2019 wurde Gankino Circus mit dem MDR-Weltmusikpreis "Ruth" ausgezeichnet. Ihr Auftritt in Taufkirchen beginnt um 20 Uhr. Es wird nicht ihr letzter heuer im Landkreis sein - am 20. November gastieren sie in Garching.

Karten für das Konzert am Freitag, 13. September, gibt es über www.muenchenticket.de.