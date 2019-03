5. März 2019, 21:39 Uhr Taufkirchen Mehr Transparenz im Rathaus

SPD, Freie Wähler, Grüne, FDP, FWG und ILT setzen in Taufkirchen eine Änderung der Geschäftsordnung durch. Eine weitergehende Ergänzung, um schneller an Informationen zu kommen, wird auf Bitten der CSU vertagt

Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Es erinnert ein wenig an eine Vorlesestunde, wie Matteo Dolce da all die Paragrafen herunterrattert, die seine SPD, die Fraktionsgemeinschaft aus Freien Wählern, Grünen, FDP und FWG sowie die Initiative Lebenswertes Taufkirchen (ILT) gerne in der Geschäftsordnung des Gemeinderats geändert hätten. Fast fünf Minuten dauert sein Vortrag, der letztlich insofern vergebens ist, als das Gremium eine nach kontroverser Debatte die Entscheidung vertagt. Immerhin: Dem ursprünglichen Antrag der vier Fraktionen, die sich "Oppositionsparteien" nennen, stimmt der Gemeinderat einmütig zu. Demnach wird die Geschäftsordnung künftig regeln, wie das Rathaus auf schriftliche Anfragen von Gemeinderäten zu reagieren hat.

Hintergrund des Vorstoßes ist eine Direktive des von der CSU unterstützten parteifreien Bürgermeisters Ullrich Sander aus dem Jahr 2017, wonach alle Anfragen ans Rathaus auf seinem Schreibtisch landen müssen - "zum Schutz der Mitarbeiter", wie er argumentiert. In der Folge sei es bei der Beantwortung von Fragen aus dem Gemeinderat jedoch "vermehrt zu erheblichen Verzögerungen" gekommen, heißt es im Antrag der vier Fraktionen. Und sie klagen: "Nach wie vor erhalten einzelne Fraktionen schneller eine Antwort als andere." Sollte dieser Eindruck entstanden sein, tue es ihm leid, sagt Sander im Gemeinderat. "Es soll natürlich jeder gleich behandelt werden." Zwar könne es vorkommen, "dass eine Anfrage mal zu lange liegt", so der Bürgermeister. "Aber da ist es doch auch kein Problem, zum Telefon zu greifen und nachzufragen."

Gemäß Antrag soll die Geschäftsordnung nun um das Element der schriftlichen Anfrage ergänzt werden. Demnach muss das Rathaus einem Fragesteller "unverzüglich" eine Eingangsbestätigung schicken. Danach habe die Antwort binnen sechs Wochen zu folgen - nicht nur an den Fragesteller, sondern an den gesamten Gemeinderat. All diesen Änderungen stimmt das Gremium einmütig zu, anders sieht es dagegen bei einem nachträglich eingereichten Ergänzungsantrag aus. Darin fordern die vier Fraktionen weitere Änderungen in der Geschäftsordnung mit dem Ziel von "mehr Transparenz und einem leichteren Zugang zu wesentlichen Informationen". Unter anderem soll Gemeinderäten in Sitzungen die Verwendung von Hilfsmitteln wie einem Beamer ermöglicht und ein Beschlussbuch über alle Entscheidungen geführt werden.

Mit diesem Vorstoß haben jedoch mehrere CSU-Gemeinderäte ein Problem - weniger inhaltlich, sondern weil sie den Antrag bis dato nicht zu Gesicht bekommen hätten. "Ich höre das zum ersten Mal", klagt Herbert Heigl. Und seine CSU-Kollegin Christiane Lehners ergänzt, nachdem Dolce Paragraf für Paragraf vorgetragen hat: "Man kann nicht so eine lange Liste vorlesen und erwarten, dass dem zugestimmt wird." Hierauf entgegnet der SPD-Mann, dass er den Antrag rechtzeitig an Bürgermeister und Fraktionschefs verschickt habe. "Ich verstehe das Problem, aber da müssen Sie sich was überlegen", sagt Dolce. "Der Informationsfluss in Ihrer Fraktion ist Ihre Sache."

Anders sieht das Ullrich Sander, der warnt, dass es nicht im Sinne der angemahnten Transparenz sei, wenn das Gremium nun über die Ergänzungen abstimmen würde. Nachdem sich auch Rudi Schwab (Grüne) für eine Vertagung ausgesprochen hat, stimmt Dolce dem ebenfalls zu - nicht ohne zu betonen: "Das ist jetzt nur ein Goodwill von unserer Seite." Das will Paul Haberl (CSU) so nicht stehen lassen: "Sie brauchen das nicht so großzügig rüberbringen", sagt er zu Dolce. "Wenn das so ein umfangreicher Antrag ist, dann muss man das vorher haben, um eine Fraktionssitzung einberufen zu können." Nun wird sich der Gemeinderat den Ergänzungsantrag also in der nächsten Sitzung vornehmen.