1. November 2018, 21:45 Uhr Taufkirchen Maschen der Trickbetrüger

Immer wieder versuchen Trickbetrüger unter diversen Vorwänden, ihre potenziellen Opfer dazu zu bringen, entweder Geld zu überweisen oder persönliche Daten freizugeben. Dabei tarnen sich die Diebe mal als Familienangehörige, als Behördenmitarbeiter oder als Polizeibeamte. Auf Einladung der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen zeigt Polizeihauptmeister Udo Wunsch von der PI Unterhaching am Mittwoch, 7. November, anhand von Beispielen aktuelle Maschen der Trickbetrüger und klärt auf, wie man sich davor schützen kann. Der Vortrag findet von 14 bis 16 Uhr in der Eschenstraße 40 in den Räumen der Service- und Beratungsstelle für ältere Menschen statt. Eine Anmeldung ist unter Telefon 089/666 10 03 90 erforderlich.