Um eine Gefahrenstelle am Oberhachinger Weg zu entschärfen, will die Gemeinde Taufkirchen den Fuß- und Radweg auf Höhe der Tennisplätze in Richtung Oberhaching mittels Markierungen zweiteilen. "Da gibt's eine Verschwenkung, die immer wieder zu gefährlichen Situationen führt", sagte Thomas Vieweg (CSU) im Bauausschuss des Gemeinderats. Hier müsse man Abhilfe schaffen, zumal die beliebte Verbindung entlang der Bahngleise in diesen Pandemie-Zeiten noch stärker genutzt werde als früher. Vieweg regte Markierungen auf dem Asphalt sowie das Anbringen eines Spiegels an. Um Ersteres werde sich der Bauhof kümmern, sobald es das Wetter erlaube, kündigte Bauamtsleiter Stefan Beer an. Den Vorschlag mit dem Spiegel lehnte er dagegen ab - aus Angst vor Vandalismus. Auch Michael Lilienthal (Freie Wähler) erinnerte daran, dass die Gemeinde den Spiegel an der Bahnunterführung regelmäßig ersetzen musste, da er immer wieder zerstört wurde. Daher wolle man es nun erst mal mit Markierungslinien probieren, ergänzte Bürgermeister Ullrich Sander (parteifrei).