Der Advent ist eine Vorbereitungszeit auf Weihnachten, eine Zeit des Wartens und der Vorfreude. Zur gemeinsamen Einstimmung mit Adventsandachten unter dem Titel "Lichtblicke" laden Pfarrer Joachim Rohrbach und Heidemarie Ferch an den Donnerstagen 5., 12. und 19. Dezember ein. Um 19 Uhr treffen sich alle Interessierten in der Jerusalemkirche in Taufkirchen.