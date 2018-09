13. September 2018, 22:18 Uhr Taufkirchen Lesung im Wolfschneiderhof

Der Verein "Freunde des Wolfschneiderhofs" veranstaltet am Donnerstag, 20. September, eine Autorenlesung im Heimatmuseum Wolfschneiderhof. Angelika Steidle-Hagl liest Heiteres aus dem täglichen Leben und aus Büchern von Turmschreiber Josef Steidle. Der "Ottobrunner Sängerkreis" begleitet den Abend musikalisch und lädt zum Mitsingen bekannter Melodien ein. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Stammtisch des Vereins findet am Donnerstag, 13. September, in der Gaststätte "La Piazetta Due"statt, Beginn ist um 17.30 Uhr.