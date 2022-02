Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

In der Welt der Monster lauert so manche Stolperfalle - zumindest für Hannah, die des Lesens zwar mächtig ist, dabei aber hier und da noch ins Straucheln kommt. Die Neunjährige aus Taufkirchen, die in Wirklichkeit anders heißt, kauert in der Leseecke des Kinderhauses am Wald, auf ihren Knien das Buch "Alle meine Monster", aus dem das Mädchen laut vorliest. In der Geschichte hat ein Untier namens Luzilla soeben in ein Metallband gebissen, worauf es nun zu sprechen ansetzt - "genüsslich schmatzend", so steht's im Buch. Das Wort "genüsslich" kriegt Hannah noch stolperfrei über die Lippen, bei "schmatzend" jedoch muss sie mehrmals ansetzen.

"Weißt du, was schmatzend heißt?", fragt Simone Graichen-Klock, die neben ihr auf dem Sofa sitzt. Und auf das Kopfschütteln des Mädchens hin erläutert sie erst die Bedeutung und schickt dann noch eine lautmalerische Beschreibung hinterher. "Aha, schmatzen", murmelt Hannah, ehe sie sich wieder übers Buch beugt und weiterliest - zusammen mit Simone Graichen-Klock. Einmal die Woche kommt sie extra aus Straßlach hierher nach Taufkirchen, um mit der Neunjährigen das Lesen zu üben. Graichen-Klock ist eine von derzeit bloß zwei "Lesonautinnen", wie die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen ihre ehrenamtlichen Lesepatinnen nennt. "Weil man sich über das Lesen fremde Welten erschließen kann", erläutert Britta von Baer, Koordinatorin für den Bereich Patenschaften bei der Nachbarschaftshilfe. Wobei einige Kinder bei diesen Ausflügen ins Leseuniversum gewissermaßen Startprobleme haben - und genau hier setzt das Angebot der Lesonauten an.

Diese Ehrenamtlichen wie Simone Graichen-Klock treffen sich ein- bis zweimal pro Woche stets für eine halbe Stunde mit einem Grundschulkind, um gemeinsam zu lesen. "Die Lesepaten geben den Kindern ungeteilte Aufmerksamkeit", sagt Britta von Baer, "also etwas, das in einer Institution wie der Schule nicht geleistet werden kann". Und das auch in vielen Familien nicht geleistet wird: "Die Kinder kommen oft aus Elternhäusern, in denen Vorlesen und Lesen keine große Rolle spielt", sagt Britta von Baer. "Da ist es natürlich schwer, Lesefreude zu entwickeln."

Genau diese sollen dann die Lesepatinnen wecken, wobei ein zweiter Aspekt mindestens ebenso wichtig sei, sagt Baer: "Die persönliche Beziehung zum Kind geht oft übers reine Lesen hinaus." Das bestätigt auch Simone Graichen-Klock, die seit eineinhalb Jahren mit Hannah liest: "Über die Zeit baut sich da eine Beziehung auf", sagt die Mutter von Zwillingen, die ebenfalls neun Jahre alt sind. Diese seien schon früh ans Lesen herangeführt worden - anders als viele Gleichaltrige. Entsprechend groß seien die Unterschiede in der Grundschule, wenn es ums Lesen geht. "Dabei können diese Kinder nichts dafür", betont Graichen-Klock. "Sie brauchen einfach auch nur Unterstützung."

Diesen Bedarf hat die Nachbarschaftshilfe schon 2011 festgestellt; damals wurde das Lesonauten-Projekt aus der Taufe gehoben. Vor der Corona-Pandemie hätten noch mehr als 20 Kinder das Angebot wahrgenommen, berichtet Britta von Baer. Inzwischen sei diese Zahl aber drastisch zurückgegangen - aus Mangel an Lesepatinnen und Lesepaten. Entsprechend suche man derzeit dringend nach Ehrenamtlichen, die dieses kostenlose Angebot für Kinder unterstützen wollen, sagt Baer. Sie betont: "Mit relativ wenig Zeitaufwand lässt sich hier viel bewirken." Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt sich bei der neunjährigen Hannah. Sie hat die genüsslich schmatzende Luzilla inzwischen hinter sich gelassen und fliegt weiter durchs Leseuniversum - Wort um Wort und Satz um Satz, gemeinsam mir einer Lesonautin an ihrer Seite.