Im Laufe des vom Distanzunterricht geprägten Schuljahres haben sich bei vielen Kindern und Jugendlichen Wissenslücken angesammelt. "Lücken schließen" lautet entsprechend der Titel einer Aktion der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen (NBH) für Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen. Dazu richtet die NBH am Dienstag, 23. März, von 15 bis 17 Uhr eine Lernwerkstatt als erste Anlaufstelle ein. Das Angebot werde, falls es die Infektionszahlen zulassen, jeden Dienstag bis zu den Sommerferien im Haus der NBH am Ahornring 119 stattfinden. Wer dienstags keine Zeit hat, kann unter Tel. (089) 6 66 09 18 38 oder per E-Mail: vonbaer@nachbarschaftshilfe-taufkirchen.de individuelle Termine vereinbaren.