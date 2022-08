Kolumne von Iris Hilberth, Taufkirchen

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland etwa 84 500 Tonnen Weihnachtsgebäck hergestellt. Die Hitliste führen dabei seit Jahren mit Abstand die Lebkuchen an, weit vor Spekulatius und Dominosteinen. Es isst also jeder im Durchschnitt pro Saison ein Kilo vom diesem Süßkram. Das klingt nicht unbedingt nach Zuckerschock, denn so außerordentlich viel ist das nicht, in Oblaten-Lebkuchen gerechnet sind das gerade mal fünf Päckchen. Vor allem wenn man sich diese Ration von Ende August bis Silvester aufteilen muss, blieben manch einem lange vor Heiligabend nur ein paar Brösel, sollte jeder Deutsche auf seinem Kilo beharren.

Ginge es nach dem Kabarettisten Günter Grünwald wäre es eigentlich gar nicht erlaubt, Lebkuchen zu verkaufen oder gar zu essen, während die Freibäder noch offen haben. Laut seinem "Grünwaldschen Lebkuchengesetz" wird "das Inverkehrbringen und Verzehren von Lebkuchen und ähnlich gelagerter weihnachtlicher Backwaren vor dem 9. November des jeweilig aktuellen Jahres mit Gefängnis nicht unter vier Jahren bestraft. Wahlweise gibt es zwölf Bockfotzn."

Recht so, werden viele sagen, während sich die anderen an den Kopf langen, weil Lebkuchen im Spätsommer eigentlich seit Jahrzehnten kein Aufregerthema mehr sind und außerdem auch im Herbst gut schmecken. Wie sehr Lebkuchen die Gesellschaft immer noch spaltet, hat im vergangenen Jahr eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey ergeben, nach der 45,2 Prozent der Deutschen "auf jeden Fall" im September Lebkuchen kaufen, die andere Hälfte zum Teil mehr oder weniger unentschlossen ist und 16,7 Prozent, vor allem Frauen und Ältere, dies niemals tun würden.

Das sind offenbar auch diejenigen, denen der Anblick von Weihnachtsgebäck direkt nach der Rückkehr aus dem Sommerurlaub übel aufstößt. Ja, die ganze Erholung kann durch ein Vanillekipferl im September ganz schnell dahin sein. Für Mitarbeiter von Supermärkten gehören grantige Lebkuchenhasser zum dritten Quartal. Doch wollen sie offenbar solche erwartbaren Schimpftiraden über das Herbstgebäck - ja die Süßwarenbranche nennt das tatsächlich so - nicht mehr stillschweigend über sich ergehen lassen und schlagen jetzt zurück. In einem Vollsortimenter in Taufkirchen haben sie ein Schild mit einer eindeutige Warnung neben die frisch eingetroffenen Paletten mit den Lebkuchenpaketen aufgestellt: "Wenn dieses Jahr wieder so viel gemeckert wird, stellen wir es nächstes Jahr noch früher raus", steht da - mit einem Smiley zwar, aber wahrscheinlich durchaus ernst gemeint.