Viele kennen und nutzen das gut 3000 Hektar große Landschaftsschutzgebiet Perlacher und Grünwalder Forst im Süden Münchens, doch nur wenige der Besucher wissen, dass sie Gäste in einem wertvollen Lebensraum von Tieren und Pflanzen sind. Manfred Siering, Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, hält darüber an der VHS Taufkirchen am Dienstag, 4. Februar, von 19.30 bis 21 Uhr einen Vortrag. Der Eintritt kostet acht Euro. Anmeldung unter 089/614 51 40 und unter www.vhs-taufkirchen.de.