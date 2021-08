Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes überprüft den Beschluss des Taufkirchner Gemeinderats, das Bürgerbegehren "Stopp der Verstädterung" für unzulässig zu erklären. Das geht aus einer E-Mail der Behörde an die Ortsgruppe des Bundes Naturschutz (BN) hervor, die das Bürgerbegehren initiiert hat. Inhaltlich äußert sich das Landratsamt nicht zu dem Fall. "Das Ergebnis dieser Prüfung teilen wir Ihnen nach Abschluss der Bearbeitung mit", heißt es in der Mail an den BN-Vorsitzenden Jörg Pötke.

Mit dem Bürgerbegehren will der Bund Naturschutz um den früheren Bürgermeister Pötke die Wohnbebauung in Taufkirchen begrenzen. Die Fragestellung lautet: "Sind Sie für die Grundsatzentscheidung, dass kein neues Wohnbaurecht für den freien Privatmarkt ermöglicht werden darf, solange das genehmigte nicht realisiert wurde und dass danach für diesen Markt höchstens 4000 Quadratmeter Geschossfläche pro Jahr ermöglicht werden dürfen mit mindestens 0,5 Quadratmeter Grünfläche je 1 Quadratmeter Geschossfläche?" Die große Mehrheit des Gemeinderats hält das für unzulässig, weil dabei unerlaubterweise zwei Fragen verknüpft würden. Aus Sicht von Pötke trifft das jedoch nicht zu. "Die vom Rathaus bestellte negative Stellungnahme einer Kanzlei geht ins Leere, da das Bürgerbegehren keine unabhängigen Fragen koppelt", schreibt er in einer Pressemitteilung. "Zum einen geht es um eine Grundsatzentscheidung zur Bauleitplanung und zum anderen um deren konkrete Ausformung. Damit ist nichts miteinander gekoppelt, was innerlich nicht ohnehin zusammengehört."