Der Bund Naturschutz (BN) will nicht akzeptieren, dass der Taufkirchner Gemeinderat sein Bürgerbegehren "Stopp der Verstädterung" für unzulässig erklärt hat. In einem ersten Schritt haben sich die Bevollmächtigten Beatrice Brückmann, Birgit Iser und Jürgen Wittek an die Kommunalaufsicht des Landratsamtes gewandt. Diese könne den Beschluss beanstanden und sogar korrigieren, schreibt BN-Ortsvorsitzender Jörg Pötke: "Es muss nicht gleich ein Gericht zur Klärung der Rechtmäßigkeit angerufen werden." Der Gemeinderat hatte die Fragestellung des Bürgerbegehrens mit der Begründung abgelehnt, dass dabei mehrere Fragen unzulässigerweise verknüpft wurden. Der frühere Taufkirchner Bürgermeister Pötke hält das für vorgeschoben. Er wirft seinem Nachfolger Ullrich Sander (parteifrei) vor, eine Kanzlei beauftragt zu haben, "irgendein Haar in der Suppe zu suchen".