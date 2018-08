3. August 2018, 21:56 Uhr Taufkirchen Lampions und Dorfmusik

Der Wolfschneiderhof in Taufkirchen lädt für Freitag, 10. August, Gäste jeden Alters zum Lampionfest im Garten des Heimatmuseums ein. Von 18.30 bis 23 Uhr werden Nudeln, Kuchen, Brote, Biere und Weine serviert und die "Siegertsbrunner Dorfmusikanten" spielen auf. Eine Tanzfläche steht zur Verfügung. Bei Regen wird die Veranstaltung in das Gebäude des Wolfschneiderhofs verlegt. Der Eintritt ist frei. An diesem Abend beginnt außerdem der Vorverkauf für den sechsten "Starkbieranstich" im Ritter-Hilprand-Hof, der am Samstag, 9. März, des kommenden Jahres stattfinden wird.